يسرا تنعي المخرج سامح عبدالعزيز وتوضح سبب تغيبها عن الجنازة

كتب-مصطفى حمزة:



أعربت النجمة يسرا، عن حزنها على وفاة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي توفي صباح اليوم الخميس عن عمر 49 عاما، إثر معاناته من ازمة صحية.



ونشرت يسرا، صورة تجمعها والمخرج الراحل، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر مفزع وحزين فقدنا اليوم المخرج و الصديق سامح عبدالعزيز .. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك و يرزقك الجنة و نعيمها".



وتابعت: "بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودي خارج مصر".



وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صباح اليوم الخميس، عبر حسابه الخاص في موقع "أنستجرام"، عن وفاة المخرج سامح عبد العزيز.

وكتب نقيب المهن التمثيلية:" البقاء لله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، و الجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد".