"كنت واحشني وهتوحشني أكتر".. شيكو ينعى المخرج الراحل سامح عبدالعزيز

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان شيكو المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد أزمة صحية مفاجئة.

ونشر شيكو صورة تجمعه بالمخرج الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك يا سامح، كنت واحشني أوي، ودلوقتي هتوحشني أكتر يا صاحبي.. المخرج سامح عبد العزيز في ذمة الله.. الفاتحة".

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الراحل كان فيلم "الدشاش" الذي عُرض في عام 2025، من بطولة: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

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