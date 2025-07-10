الأحد.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "واحد من الناس"

كتبت- منال الجيوشي

ينطلق الموسم الجديد من برنامج "واحد من الناس" الذي تعرضه قناة الحياة على شاشتها يوم الأحد المقبل، في التاسعة والنصف مساءً.

وبدأ الإعلامي د. عمرو الليثي في تسجيل حلقات برنامجه "واحد من الناس" تزامنًا مع عيد ميلاد البرنامج الـ 18، ومع بداية دورة جديدة للبرنامج.

ويشهد البرنامج تغييرًا في فقراته واستحداث لفقرات اكتشاف المواهب، ويظهر البرنامج في شكل وفورمات وديكورات جديدة وفقرات متنوعة من حيث الشكل والمضمون، ومفاجآت خاصة للمشاهدين ومتابعي البرنامج.

كما يشهد البرنامج استضافة نخبة من نجوم الفن والموهوبين والمميزين في كافة المجالات.

ويجوب البرنامج القرى والمحافظات لتحقيق أحلام البسطاء وتقديم العديد من المبادرات، وتقديم أجهزة عرائس وعلاج المرضى والغارمات وغيرها من الخدمات.

يعرض برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء الأحد والإثنين من كل أسبوع على قناة الحياة.