ابنة سامي العدل تكشف للمرة الأولى عن مواقف مؤثرة جمعتها بالمخرج الراحل سامح عبدالعزير

كتب-مصطفى حمزة:



كشفت الفنانة رشا سامي العدل، عن مواقف جمعتها مع المخرج الراحل سامح عبد العزيز، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس إثر معاناته من أزمة صحية.



وقامت رشا سامي العدل، بنشر صور للمخرج الراحل مع والدها، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "وجعت قلبي وقهرتني علي الصبح أكتر ما هو موجوع، في ذكرى وفاة بابا مشيت ورحلت عنا، أنا عمرى ما طلعت الكلام ده ولا قلته أو وريته لحد بس حقك عليا دلوقتي أقول وربنا يشهد على كلامي إنك من أجدع الأصدقاء ومن أوفاهم".



وتابعت: "أنا منزلة موقفين من ضمن مواقف كتير معايا أنا شخصيا بس بعضهم شخصي بزيادة فامتنع عن نشرهم طبعا، لما بابا تعب سامح كان رغم شغله وانشغاله في موسم رمضان متابع معايا لحظة بلحظة تليفونات طبعا ورسايل ماسنجر وهو مشغول، وطبعا زيارات رغم إن ماكانش يسمح بزيارات قوي يعني بس ده مامنعش انه يجرب وييجي وماسابنيش طول فترة تعب بابا و بعدها كان بيحرص إنه يتطمن عليا من حين لآخر و يسأل لو محتاجة حاجة أو ناقصني شيء".



وأضافت:" لما فتحت مشروع صغير على قدى و قررت أعمل أكل وأبيعه كان أول واحد عايز ومصمم يشاركنى ونفتح مطعم في القاهرة، وكل شوية يكلمني هاه ياللا بقي وأنا اقول له لسه شوية على الخطوة دي يا موحا وأنا نفسيا مش قادرة أنزل القاهرة دلوقتي، يسكت أسبوع كدة أو اتنين ويرجع يكلمني يا بنتي فكري بقي تعبتيني ".



وأكملت: "أقوله ما احنا لسه متكلمين يقول لي ولسه برضه بتعندي، ويقعد يحاول يقنعني طيب يا رشا إنتي بالمجهود وأنا راس المال، أقول له مش ده اللي معطلني يسيبني شوية ويكلمني تاني يحاول يشجعني على الخطوة وهكذا ".



وفي تعليقها عن الصداقة التي جمعتها و المخرج الراحل، كتبت: "صاحبي صديقي وأخويا الجدع ماكانش حد عارف إن سامح أصلا صديقي من زمان، بعيدا عن بابا والعيلة والوسط الفني ومن قبلهم، وله مكانة خاصة في قلبي، لأن بابا كان بيحبه قوي وهو كمان كان بيعشقه، أديك رحت له يا موحة وسيبتوني هنا لوحدى بس أنا مش هسيبكم وهفضل فاكراكم وادعيلكم، ووعد مش هنساك و لا هقطع دعواتي ليك يا غالي مع السلامة يا صديقي الجدع الطيب الله يرحمك و يغفر لك و يسكنك الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابق عذاب، وداعا سامح عبد العزيز".



وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صباح اليوم الخميس، عبر حسابه الخاص في موقع "أنستجرام"، عن وفاة المخرج سامح عبد العزيز.



وكتب نقيب المهن التمثيلية:" البقاء لله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، و الجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد".





