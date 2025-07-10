تلوث في الدم وغيبوبة.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج الراحل سامح عبد العزيز



أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، عن عمر ناهز 48 عاما، عبر حسابه الخاص على إنستجرام.

وكتب نقيب المهن التمثيلية:" البقاء لله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، والجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد".

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بمجرد إعلان خبر الوفاة، إذ تعرض المخرج سامح عبد العزيز لوعكة صحية مفاجأة استدعت نقله المستشفى واكتشف الأطباء تعرضه لتلوث في الدم، ودخل بعدها في غيبوبة، ولم تشهد حالته تحسن على مدار أسبوع، إلى أن رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة،

جدير بالذكر، قدم عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة من بينها فيلم كباريه وفيلم الفرح وليلة العيد ومسلسل رمضان كريم وقدم رمضان الماضي مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدي.

وفي السينما عُرض للمخرج سامح عبدالعزيز آخر أعماله 2025 فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة.