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نقيب المهن التمثيلية يعلن وفاة المخرج الكبير سامح عبد العزيز

06:12 ص الخميس 10 يوليو 2025
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كتبت- معتز عباس:

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، عبر حسابه الخاص على إنستجرام.

وكتب نقيب المهن التمثيلية:" البقاء لله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، والجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد".

وتعرض المخرج سامح عبد العزيز لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، ودخل في غيبوبة.

جدير بالذكر، أن سامح عبدالعزيز عُرض له في 2025 فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي

المخرج الكبير سامح عبد العزيز وفاة المخرج سامح عبدالعزيز سامح عبد العزيز نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي
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