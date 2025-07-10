هشام عباس ومحمد فؤاد.. تفاصيل حفل نجوم التسعينات في المسرح الروماني

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد نجوم التسعينات حميد الشاعري، ومحمد فؤاد، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، لتقديم حفل افتتاح المسرح الروماني في مارينا بالساحل الشمالي.

ويقام الحفل تحت عنوان "اخترنا لك" في العاشرة مساء الجمعة المقبل الموافق 11 يوليو، ويتولى تنظيمه منظم الحفلات وليد منصور، عقب تعاقده على إستغلال المسرح الروماني.

وطرحت تذاكر الحفل للحجز، وتراوحت بين 600، و 1000، و 1500 جنيه.

ويشارك الفنان حميد الشاعري، في الحفل، بعد طرحه مؤخرا أغنية بعنوان "ده بجد"، وهي الأولى له عقب تعاقده مع شركة روتانا.