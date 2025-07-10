أبرزهن جيهان الشماشرجي.. صور النجمات بفستان الزفاف في صيف 2025

كتب - معتز عباس:

شهد عام 2025 ظهور عدد من الفنانات بفستان الزفاف، أثناء مشاركتهن في أعمال درامية أو سينمائية.

وظهرت العديد من الفنانات بفستان الزفاف، ضمن أحداث الأعمال الدرامية والسينمائية في عام 2025، ومن أبرزهن:

جيهان الشماشرجي

تجسد جيهان الشماشرجي شخصية "ضحى" خطيبة مهندس ديكور وهو أحمد فهمي، يعمل في الخارج ويعود لـ مصر كي يتزوجها ولكن تحدث عدة أزمات بسبب "خاله أحمد" أحمد السقا الذي يتعرض لفقد الذاكرة.

وارتدت جيهان الشماشرجي فستان الزفاف، في نهاية أحداث فيلم "أحمد وأحمد".

فيلم "أحمد وأحمد"، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبدالرازق، على صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

أسماء أبو اليزيد

تشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد "بسمة" في مسلسل "فات الميعاد"، وظهرت في الحلقة 16 من مسلسل فات الميعاد، زوجة لـ معتصم " أحمد صفوت".

مسلسل مسلسل فات، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي.

مسلسل مسلسل فات، من تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين.

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد "عفاف" بفستان زفاف، رفقة الفنان تامر حسني "محمد عبدالغفار"، ضمن أحداث فيلم "ريستارت".

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آمال ماهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمطربة آمال ماهر بفستان الزفاف، والتي أثارت حالة كبيرة من الجدل.

وانتشرت صورة آمال ماهر على مواقع التواصل، لكنها لم تعلّق على الصورة، ولم تكشف أي تفاصيل تتعلق بفستان الزفاف، أم هي ترويج لأحد أعمالها الفنية المقبلة.