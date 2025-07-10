كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة دنيا المصري الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت دنيا صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية على البحر.

وظهرت دنيا المصري وهي تلتقط العديد من الصور التذكارية حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن اخر مشاركات دنيا النصري الفنية كانت بمسلسل "حرب الجبالي" بطولة الفنان أحمد رزق.