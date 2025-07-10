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خطفت الفنانة دنيا المصري الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

03:16 ص الخميس 10 يوليو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    دنيا المصري تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 9 صورة
    دنيا المصري تستمتع بإجازتها على البحر
  • عرض 9 صورة
    دنيا المصري تستمتع بعطلتها الصيفية
  • عرض 9 صورة
    دنيا المصري على البحر
  • عرض 9 صورة
    دنيا المصري وسط أجواء صيفية
  • عرض 9 صورة
    دنيا المصري بأحد الشواطئ
  • عرض 9 صورة
    الفنانة دنيا المصري
  • عرض 9 صورة
    دنيا المصري
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كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة دنيا المصري الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت دنيا صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية على البحر.

وظهرت دنيا المصري وهي تلتقط العديد من الصور التذكارية حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن اخر مشاركات دنيا النصري الفنية كانت بمسلسل "حرب الجبالي" بطولة الفنان أحمد رزق.

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