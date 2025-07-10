سعد الصغير يوجه رسالة لرجال إطفاء حريق سنترال رمسيس

كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان سعد الصغير، باستبسال رجال الإطفاء في محاولتهم إخماد حريق سنترال رمسيس الذي اندلع الاثنين واستمر لأكثر من 13 ساعة وسط محاولات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وأعاد سعد الصغير نشر مقطع فيديو من الواقعة عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب: "في أبطال مينفعش ابدًا يبقوا مجهولين، أبطال أعظم من ناس كثيره، رجالة المطافي المصرية اللي فضلوا فوق ال 13 ساعة متواصلة شغالين يطفو سنترال رمسيس".

مضيفا : "ربنا يحميهم، انتو فخر لاولادكم واهلكم ولينا كمان، واتمنى يبقى ليكم تكريم خاص، الفيديو كان شبه استراحة محارب بعد شغل كتير ومرمطه".

وتابع: "والبوست ده عشان نقولكم اننا فاكرينكم، وانكم أبطال، الأبطال الي زي الناس دي مفروض مرتبتها تبقى اكثر من اشخاص كثيره في كل مجال يكون مرتبتها الضعف بعد التعب اللي دايما بيشوفوه ربنا يقدرهم دايما على قد تعبهم واللهم ارحم المتوفين في هذا الحادث وربنا يبعد عن البلد وعن أي شخص شر كله يارب".