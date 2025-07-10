تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "البقاء للأصيع" ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الكشف عن مزيد من المفاجئات ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والمقرر إقامتها في الفترة من 8 يوليو حتى 24 أغسطس المقبل في نسخته الثانية هذا العام.

وأعلن تركي عن عرض المسرحية الكوميدية "البقاء للأصيع" ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": " المسرحية الكوميدية "البقاء للأصيع" من بطولة شيكو وهشام ماجد ونخبة من النجوم، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 17- 19 يوليو مسرح محمد العلي".

وأعلن تركي آل الشيخ خلال الأيام القليلة الماضية، عن إحياء النجم تامر حسن حفلا غنائيا ضمن فعاليات البطولة يوم 11 يوليو.

وعرضت مسرحية "البقاء للأصيع" لأول مرة في شهر يناير الماضي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول انطلاق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة بعد أن شحت موارد كوكب الأرض، فتواجه قوانين وعادات غريبة تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه، ويشارك ببطولة المسرحية كل من شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحيـ تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أوتاكا.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.





