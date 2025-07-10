تفاصيل حلقة أحمد السقا في برنامج مها الصغير.. و"ON E" تحذف "البرومو"

كتبت- منى الموجي:

بعد طرحها برومو برنامج "كلام كبير مع مها الصغير"، قامت قناة ON E بحذفه من صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، وذلك بالتزامن مع أزمة مقدمته المذيعة مها الصغير، إذ اعترفت بأنها نسبت لنفسها لوحات فنية مملوكة لآخرين، خلال استضافتها في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وكانت قناة ON E نشرت يوم الأحد 6 يوليو، البرومو، وأعلنت عن استعدادها لعرض برنامج كلام كبير، وكشفت عن استضافة كوكبة من نجوم الفن، بينهم النجم الكبير أحمد السقا، الأمر الذي أثار جدلا، حول موعد تسجيل الحلقة وهل تم بعد إعلان انفصاله عن مها أم قبله.

وعلم "مصراوي" من مصدر داخل البرنامج، أن الحلقات تم تصويرها في شهر ديسمبر 2024، وكان من المقرر عرضه في السباق الرمضاني الماضي، على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، وتم تأجيله لعرضه على إحدى القنوات الفضائية.

ومن أبرز ضيوف البرنامج: المخرج محمد سامي، الفنان باسم سمرة، الفنانة هند صبري، الفنان شريف منير، وكان من المقرر انطلاق البرنامج يوم الجمعة 11 يوليو الساعة 8 مساءً.