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أمينة تنعى محمد عواد بكلمات مؤثرة: "أشوفك إمبارح ويتوفاك الله النهاردة"

02:35 ص الخميس 10 يوليه 2025

المطربة أمينة

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كتبت- منى الموجي:

نعت المطربة أمينة، عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، المطرب الشعبي محمد عواد، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل.

ونشرت أمينة صورة الراحل، معلقة "سبحان من له الدوام لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يا ربي يعني أنا بقالي كتير مشفتكش يا عواد، أشوفك إمبارح ويتوفاك الله النهاردة، اللي ميعرفش محمد عواد يعني ماشافش تعب وشقا وشغلانة خدت مننا كتير الحمد لله".

وتابعت "الله يرحمك يا محمد ويحسن إليك يا أبو حسن، الرجاء الدعاء له ولجميع أمواتنا اللهم آمين يا رب".

كان المطرب محمود الليثي، أعلن وفاة المطرب الشعبي محمد عواد، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخ والزميل محمد عواد في ذمة الله، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب.. فضلا وليس أمراً نسألكم الدعاء".

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