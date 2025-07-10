18 يوليو.. حسام حبيب يُحيي أولى حفلاته في السعودية



كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد المطرب حسام حبيب، لإحياء أولى حفلاته الغنائية في المملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة جدة يوم 18 يوليو الجاري.

وحرص "حبيب" على الترويج للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث نشر البوستر الدعائي وعلّق قائلًا: "جمهور السعودية الغالي، وتحديدًا أهلي وناسي في جدة، مبسوط إنّي هكون معاكم في أول حفلة ليا بالمملكة العربية السعودية".

وتابع: "البلد الطيب، والجمهور اللي كل ما أقابله بحس إنهم عيلتي.. نشوفكم بإذن الله يوم 18 يوليو في حفلة فورها ونكسر الدنيا، أنا جاهز.. إنتوا جاهزين؟".

وكان حسام حبيب طرح مؤخرًا أغنية "سيبتك"، كأولى أغاني الألبوم الجديد لصيف 2025، في تعاون يجمعه مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات. الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع أحمد وجيه.