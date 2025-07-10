"محامين مصريين تواصلوا معي".. الفنانة الدنماركية تكشف حقيقة طلب تعويض عن سرقة لوحاتها

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسن عن تفاصيل جديدة، بعد أزمة سرقة لوحاتها من الإعلامية مها الصغير وعرضها في برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي.

وتحدثت "ليزا" في مداخلة ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر"، عن أزمتها مع مها الصغير، وأنها حاولت التواصل معها والتواصل أيضًا مع منى الشاذلي وسفارة الدنمارك في القاهرة لكنها لم تجد أي رد.

وقالت "ليزا": "أنا رأيت مها تتحدث عن لوحتي الخاصة ولوحات لفنانين اخرين، وعلمت بهذا الأمر منذ حوالي اسبوعين او 3 أسابيع، لذلك كنت احاول التواصل مع السفارة الدنماركية في القاهرة ولكن الأمر كان صعبا، ثم حاولت التواصل مع بعض المحامين في الدنمارك لكن الأمر صعب للغاية في التواصل مع أحد ليساعدني، لذلك حاولت التواصل مع البرنامج التلفزيوني لأني كنت أعلم أنه مسئول عن ذلك ولكن لم يرد احد على الايميلات التي أرسلتها".

وأضافت: "ثم بعثت بعد ذلك عن طريق الماسنجر رسائل لـ مها ومنى الشاذلي التي كانت تقدم البرنامج ولم أجد أي ردًا منهم، وأبلغتهم أنني صاحبة هذه اللوحة وأنا التي رسمتها وأحب اعرض تلك اللوحة للناس على الفيسبوك وحسابتي بمواقع التواصل".

وتابعت: "أردت أن يكون هناك حوارًا وأتحدث معاهم لنصل إلى حل ولكنهم يبدوا أنهم لم يريدوا ذلك، لكن الأن اعتذارات مها والإعلامية منى الشاذلي على الفيسبوك وانستجرام بعد ما أعلنت ذلك ظهور لوحاتي في البرنامج".

وعن طلبها تعويض أو القيام بمساءلة مها الصغيرقانونيًا؟، أجابت ليزا نيلسن: "لا أعلم إلى الآن اليوم كان يوما مشغولا جدا بالنسبة لي لأن الكثير من الاعلاميين والصحفيين والمحاميين تحدثوا معي، لذلك يجب أن أهداء ثم بعد ذلك أفكر ما الذي أستطيع فعله، لدى كثير من المصريين حتى المحامين حاولوا مساعدتي في ذلك، وأنا لست متأكدة من الذي سأفعه، لكن أريد أضمن أن ذلك لن يحدث مرة اخرى، بالنسبة لـ مها أريد التأكد من إنها تعلمت الدرس لأنها بالفعل تتألم، أنا الآن أشعر بها".

يذكر أن الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون، اتهمت في وقت سابق الإعلامية مها الصغير بسرقة أحد لوحاتها وعرضها في برنامج "معكم منى الشاذلي، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "إن إحدى اللوحات التي تحمل عنوان صنعت لنفسي بعض الأجنحة، هي من رسمتها عام 2019، وأن الصورة المعروضة في برنامج "معكم" والتي ادعت مها الصغير أنها رسمتها، هي نفسها صورة لوحتها الأصلية".