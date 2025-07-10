من الدنمارك لـ"ألمانيا وفرنسا" | أزمة سرقة اللوحات تطارد مها الصغير.. ما التفاصيل؟

كتب - معتز عباس:

شهدت أزمة الإعلامية مها الصغير منعطفًا جديدًا ومثيرًا للجدل، وذلك بعد توجيه اتهامات صريحة لها بـسرقة أعمال فنية من فنانين آخرين خلال الساعات الماضية، ونسبتها لها خلال لقائها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي.

ووجه فنانون أخرون اتهامات لـ مها الصغير بسرقة لوحاتهم، وهم الرسام التشكيلي الفرنسي "سياتي" والفنانة التشكيلية الألمانية كارولين.

وجه الفنان التشكيلي الفرنسي "سيتي" اتهامًا للإعلامية مها الصغير، بسرقة عددًا من لوحاته الفنية، وعرضها على شاشة برنامج "معكم" دون وجه حق أو الإشارة إلى صاحبها،

ونشر الرسام "سياتي" صور لوحاته الأصلية عبر حسابه الرسمي بـ "انستجرام"، وعلق: "تلقيت صدمة في الصباح الباكر، حين تم إخباري بأنه هناك شخصية عامة في مصر، عرضت في أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة على قناة on.e، صورًا من لوحاتي، زعمت أنها صاحبة أعمالي الفنية: Dwarka، وKigali، وBushido".

وأضاف: "أن تلك اللوحات قام بتنفيذها عام 2017 والتي تحمل توقيعه، لكن الأسوأ من ذلك أن الحلقة المعروضة أظهرت بوضوح مرسمي السابق، في البرنامج الذي تقدمه منى الشاذلي، زعمت مها الصغير إنها صاحبة هذه الأعمال!، وقد تم عرضها على شاشة أمام ملايين المشاهدين، دون أي إشارة لي أو احترام لمجهودي، ولا لمجهودات فنانين موهوبين آخرين".

وأكمل: "بعد كل هذه السنوات من العمل، والفشل، والبحث، ورسم اللوحات، تتم سرقتي فنيًا بهذا الشكل، في وضح النهار، وبهذا القدر من الوقاحة ودون أي ندم، أمر لا يمكن قبوله، خاصة في عام 2025، في زمن يمكن فيه التحقق من كل شيء خلال بضع نقرات.. يا لها من فكرة عبثية".

وتابع: "حتى هذه اللحظة، لم أتلقَّ أي رد، أو اعتذار، أو تفسير من القناة، ولا من مقدمة البرنامج منى الشاذلي، ولا من الشخص المعني بالأمر مها الصغير".

واختتم: "أتقدم بالشكر لكل الأشخاص في مصر وفي كل البلدان على رسائل الدعم والحب التي لا تُعد ولا تُحصى، أنتم رائعون. شكرًا من أعماق قلبي.. سأبذل قصارى جهدي للرد على جميع رسائلكم، وسأتحدث إلى وسائل الإعلام في الوقت المناسب".

تصاعد حدة الاتهامات.. فنانة ألمانية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها

تصاعدت حدة الاتهامات الموجهة للإعلامية مها الصغير، فبعد مزاعم سابقة بسرقتها وعرضها لوحات تعود للفنانة الدنماركية ليزا نيلسون والرسام سيتاي، كشفت فنانة ألمانية تدعى كارولين وينديلين عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، عن قيام "الصغير" بسرقة إحدى لوحاتها وعرضها في برنامج "معكم" دون إذن أو إشارة للمصدر.

وكتبت كارولين وينديلين، عبر حسابها بموقع "انستجرام": "السرقة ليست جيدة أنا لست غنية ولست مشهورة، أنا أعمل بجد حتى أشعر بالإرهاق، كل ذلك بينما أربي 3 أطفال صغار وأضع مشاعري في كل أعمالي الفنية، على أمل أن يمنحنا بيع تلك اللوحات يومًا ما فرصة للثراء وشراء منزلنا الأول".

وأضافت: "لذا تخيل كيف يبدو الشعور عندما ترى مؤثرة ثرية تسرق عمل فني وتدعي أنه ملكها وتقدمه على التلفزيون المصري كما لو أنه جاء من بين يديها، لم تفعل مها الصغير هذا برسمي فحسب، ولكن أيضاً بعمل ثلاثة فنانين آخرين".

وأكملت: "منذ نشر هذا الأمر، تلقيت آلاف الرسائل من المصريين الطيبين، أيضا عشرات الصحفيين، يعتذرون ويقولون كم يشعرون بالخجل مما فعلته مها الصغير، لا يمكنني الإجابة عليهم جميعاً، ولكن يرجى العلم أنني أراهم، وأنا ممتنة للغاية لكل منكم استغرق وقته في مراسلته لي".

وتابعت: "تم إزالة الفيديو من اليوتيوب، واعتذر مقدم التلفزيون منى الشاذلي علناً للفنانة ليزا ، لكنها لم تعتذر لي أو للفنان سياتي بعد".

وأتمت: "سرقة الفن بهذه الطريقة أمر مخزي، وللأسف منذ سنوات حدث معي مثل ذلك الأمر، لذلك أحاول دائمًا نشر مقاطع الفيديو حيث أنا في الفيديو بنفسي أقوم برسم اللوحة، ولكن حتى ذلك الحين، يستمر الناس في استخدام محتواي في حسابات مزيفة، ويحاولون الاحتيال على الناس (لذلك يرجى الانتباه أنا فقط أتواصل مع الأشخاص من بريدي الإلكتروني الرسمي، وشكرا مرة أخرى لكل من يدافع عن حقوق الفنانين".

ماذا حدث في حلقة مها الصغير مع منى الشاذلي

حلّت الإعلامية مها الصغير ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، في 3 يونيو الجاري، للحديث عن حياتها العملية والفنية، وكشف بعض الرسومات التي أدعت تنفيذها وتصميمها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للحوار الذي دار بين مها الصغير ومنى الشاذلي، أثناء عرضها تلك اللوحات، وإليكم نص الحوار:

منى الشاذلي: "مها إنتي قولتلي أنك هتعملي معرض .. معرض فني تشكيلي ولا ديزاينر شنط؟"

مها الصغير: "فن تشكيلي لوحات"

منى الشاذلي: "اللوحه دي خطيرة يا مها خطيرررة"

منى الشاذلي: "اللوحه دي اسمها إيه يا مها؟"

مها الصغير: "اللوحه دي اسمها إيه..!!!.. اممم والله أنا كنت برسم مشاعر بحاول الاقي مشاعر يعني ، دي يعني حال سيدات كثيرات، يعني أن هما يبقوا عايزين يبدعوا أو يبقى ليهم مكانه أو صوت أو أو أو بيبقوا حاسين انه زي ينطلقوا".

منى الشاذلي: "ااه بالظبط.. مابتسميش لوحاتك يعني".

مها الصغير: "أنا بحاول دلوقتي اني الاقي فكره يعني تجمع لوحات كتيره أعملها يعني".

منى الشاذلي أثناء عرض أحد اللوحات: "الله اللوحات كلها حلوة أوي تحفه".

مها الصغير: "تحسي إني أنا راسمه من كل فيلم اغنيه يعني".

وكانت الفنانة الدنماركية ليزا نيلسن، اتهمت في وقت سابق مها الصغير بسرقة أحد لوحاتها وعرضها في برنامج "معكم منى الشاذلي، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "إن إحدى اللوحات التي تحمل عنوان صنعت لنفسي بعض الأجنحة، هي من رسمتها عام 2019، وأن الصورة المعروضة في برنامج "معكم" والتي ادعت مها الصغير أنها رسمتها، هي نفسها صورة لوحتها الأصلية".

يذكر أن الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون، اتهمت في وقت سابق الإعلامية مها الصغير بسرقة أحد لوحاتها وعرضها في برنامج "معكم منى الشاذلي، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "إن إحدى اللوحات التي تحمل عنوان صنعت لنفسي بعض الأجنحة، هي من رسمتها عام 2019، وأن الصورة المعروضة في برنامج "معكم" والتي ادعت مها الصغير أنها رسمتها، هي نفسها صورة لوحتها الأصلية".