20 صورة لـ نجمات الفن بإطلالات جريئة أمام البحر

كتب - معتز عباس:

كشفت عدد من نجمات عن أحدث ظهور لهن أثناء قضائهن إجازة الصيف من أمام البحر.

ونشرت الفنانة ريم مصطفى، والفنانة نسرين طافش، والفنانة منة عرفة، صورًا لهن، عبر موقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

ريم مصطفى

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، خلال قضائها إجازة الصيف أمام أحد الشواطئ، والتي ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير فوق الركبة.

نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت مقطع عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت نسرين مرتدية فستان قصير وجريء، ليتفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

منة عرفة

خطفت الفنانة الشابة منة عرفة متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضائها عطلة إجازة الصيف في مراسي بالساحل الشمالي.

ونشرت منة عرفة صورًا لها بملابس البحر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت : "صيف 2025".

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها في "هاسيندا" الساحل الشمالي.

ونشرت مي سليم صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تستمتع بأجواء الصيف وتجلس على الرمال أمام شاطئ "هاسيندا".