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"اللعبة كبرت".. طرح التريلر الرسمي لفيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة

01:39 ص الخميس 10 يوليو 2025

أمير كرارة

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كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم الشاطر، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في السينمات 16 يوليو الجاري.

ونشرت الشركة برومو الفيلم، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "اللعبة كبرت بس الشاطر قدها، التريلر الرسمي لفيلم الشاطر 16 يوليو في مصر، 31 يوليو في الوطن العربي والعالم".

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

الفنان أمير كرارة فيلم الشاطر فيلم الشاطر بطولة أمير كرارة
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