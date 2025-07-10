المنتج أحمد بدوي يلاحق مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة عنه على مواقع التواصل

أعلن المنتج أحمد بدوي، اتخاذه إجراءات قانونية ضد مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نشرت أخبار وتصريحات ومعلومات غير صحيحة بهدف الإضرار به.

وأصدر أحمد بدوي، بيانًا، بتكليف المحامي خالد العربي، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي تستخدم اسمه في نشر معلومات وتصريحات كاذبة، بعد تعرضه لحملة إلكترونية غرضها التشويه ونشر تصريحات لا صحة لها.

وأكد في البيان، أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة تلك الصفحات على السوشيال ميديا، حيث تكرر في الآونة الأخيرة نشر بعض الصفحات تصريحات ومعلومات قالت إنها صادرة عن المنتج أحمد بدوي.

وشدد أحمد بدوي في بيانه، أنه لم يطلق تلك التصريحات ولم يعلم عنها شيء، ولا صحة لما تتداوله هذه الصفحات من شائعات ومعلومات لا أساس لها من الصحة على مواقع التواصل.