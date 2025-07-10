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أحدث جلسة تصوير جريئة لـ مي سليم بملابس البحر في الساحل

01:36 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مي سليم تقضي عطلة الصيف في الساحل الشمالي
  • عرض 5 صورة
    مي سليم في الساحل الشمالي
  • عرض 5 صورة
    مي سليم تقضي عطلة الصيف في الساحل الشمالي
  • عرض 5 صورة
    مي سليم
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي سليم أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها في "هاسيندا" الساحل الشمالي.

ونشرت مي سليم صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تستمتع بأجواء الصيف وتجلس على الرمال أمام شاطئ "هاسيندا".

وكانت الفنانة مي سليم أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "أخينا"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وجميع المنصات الموسيقية.

يذكر أن الفنانة مي سليم شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بأكثر من عمل، منها مسلسل "المداح" مع حمادة هلال، وشاركت مع الفنانة روجينا بمسلسل "سر إلهي".

الفنانة مي سليم مي سليم على إنستجرام مي سليم بملابس البحر مي سليم أمام شاطئ هاسيندا
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