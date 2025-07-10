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بالصور.. هدى الإتربي تخطف الأنظار من مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس

01:27 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هدى الاتربي من مشاركتها في اسبوع الموضة بباريس
  • عرض 5 صورة
    هدى الاتربي من مشاركتها في اسبوع الموضة بباريس
  • عرض 5 صورة
    هدى الاتربي من مشاركتها في اسبوع الموضة بباريس
  • عرض 5 صورة
    هدى الاتربي من مشاركتها في اسبوع الموضة بباريس
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة هدى الإتربي على مشاركة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء تواجدها في باريس.

ونشرت هدى صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل، من مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس.

يذكر أن، هدى الإتربي تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة لامقبلة، منها فيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال.

الفنانة هدى الإتربي هدى الإتربي على إنستجرام هدى الإتربي في أسبوع الموضة بباريس أسبوع الموضة بباريس
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