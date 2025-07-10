بـ "ملابس البحر".. داليا البحيري تستمتع بإجازة الصيف في الساحل الشمالي

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة داليا البحيري أنظار متابعيها، أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

ونشرت داليا البحيري صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بملابس البحر من أمام حمام السباحة.

كانت الفنانة داليا البحيري، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كشفت عن تفاصيل الإساءة التي تعرضت لها، واللجوء إلى الإجراءات القانونية

وكتبت، داليا:" أعلن أنا الفنانة داليا البحيري رداً على ما تم إذاعته وبثه في برنامج القاهرة اليوم بعنوان ( أحمد دياب يخرج عن صمته مع قضية داليا البحيري مع الجن )، والتي تضمنت الإساءة لشخصي لذلك قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد برنامج القاهرة اليوم وقناة أوربت وضد الإعلامي (أحمد دياب)، على ما تم إذاعته وبثه في برنامج القاهرة اليوم في شهر أغسطس 2024 وفوضت مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية "