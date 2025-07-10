صور.. ظهور لافت لـ ابنة كريم محمود عبد العزيز في مسلسل "مملكة الحرير"

كتب - معتز عباس:

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل مملكة الحرير، ظهور ابنة الفنان كريم محمود عبدالعزيز كضيف شرف ضمن حلقات العمل الدرامي.

وظهرت ابنة كريم عبدالعزيز تجسد شخصية طفلة فقدت أسرتها بالكامل في الحرب، وتقف أمام شمس الدين وتتحدث له: "ليه قتلوا أهلي؟ وهيموتوني أنا كمان؟”، ليجيبها شمس الدين: "ده أرحم من إنك تُباعي جارية أو عبدة"، ثم يتركها ويذهب بعيدًا.

وعرض مسلسل "مملكة الحرير" على منصة "يانجو بلاي"، بطولة النجوم كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز، تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي.