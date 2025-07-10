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قبل عرضه.. طرح البوسترات المنفردة لـ أبطال مسلسل 220 يوم

01:22 ص الخميس 10 يوليو 2025
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    يوسف رفعت
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    لينا صوفيا
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    كريم فهمي_2
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    كريم فهمي وصبا مبارك
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    ميرا دياب_1
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    صبا مبارك_1
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    حنان سليمان
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    علي الطيب
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    بسنت ابو باشا
  • عرض 11 صورة
    نورين أبو سعدة
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كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة البوسترات المنفردة لمسلسل "220 يوم"، بطولة الفنان كريم فهمي والفنانة صبا مبارك، قبل عرضه يوم 31 يوليو الجاري على منصة شاهد.

مسلسل 220 بطولة كريم فهمي وصباح مبارك، بمشاركة، علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار: نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل".

مسلسل 220 يوم كريم فهمي صبا مبارك عايدة رياض حنان سليمان
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