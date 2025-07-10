ميرنا جميل في أحدث ظهور: "فرنسا وحلاوة أرياف فرنسا"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ميرنا جميل على الاستمتاع بإجازتها الصيفية في فرنسا.

ونشرت ميرنا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة، وعلقت: "أرياف فرنسا وحلاوة أرياف فرنسا".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.