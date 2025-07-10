إعلان

ميرنا جميل في أحدث ظهور: "فرنسا وحلاوة أرياف فرنسا"

01:18 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ميرنا جميل تستمع باجازة الصيف
  • عرض 5 صورة
    ميرنا جميل في فرنسا (2)
  • عرض 5 صورة
    ميرنا جميل في فرنسا (1)
  • عرض 5 صورة
    ميرنا جميل تستمع باجازة الصيف في فرنسا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ميرنا جميل على الاستمتاع بإجازتها الصيفية في فرنسا.

ونشرت ميرنا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة، وعلقت: "أرياف فرنسا وحلاوة أرياف فرنسا".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

ميرنا جميل انستجرام ميرنا جميل فرنسا مسرحية ألف تيتة وتيتة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض