محمود الليثي يعلن وفاة المطرب الشعبي محمد عواد

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب محمود الليثي، وفاة المطرب الشعبي محمد عواد.

وكتب الليثي خبر وفاة محمد عواد، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وانا اليه راجعون الأخ والزميل محمد عواد فى زمة الله، الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يارب فضلا وليس امراً نسألكم الدعاء".

ورحل عن عالمنا مؤخرًا، المطرب الشعبي أحمد عامر، وشيع العزاء يوم الأحد الماضي بحضور نجوم الفن الشعبي ومطربي المهرجانات، أبرزهم حمادة الليثي، وإسماعيل الليثي وسعد الصغير، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وعمر كمال.





