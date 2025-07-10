أحدث ظهور لـ آمال ماهر على السوشيال ميديا بفستان زفاف

كتب - معتز عباس:

فاجأت المطربة آمال ماهر متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها بفستان "زفاف".

ونشرت آمال ماهر صورة لها بفستان زفاف طويل، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، لـ تثير جدل رواد مواقع التواصل حول أسباب نشرها هذه الصورة، ويتساءل البعض هل الصورة لعمل فني جديد أم هناك مفاجأة أخرى.

يذكر أن الملحن محمدي، أعلن عن تعاونه الأول مع النجمة آمال ماهر في عمل غنائي جديد من المنتظر أن يحمل طابعًا دراميًا مميزًا، ويُشكل مفاجأة لجمهورها.

الأغنية الجديدة، تحمل اسم "لو لينا عمر"، من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي، وتأتي ضمن استعدادات آمال ماهر للعودة إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد، وتُعد أولى ثمار التعاون بينها وبين محمدي، المعروف بألحانه الوجدانية ذات الطابع الشرقي الأصيل.