تامر حسني يعلن تأجيل إصدار ألبوم "لينا معاد" بسبب أعطال الإنترنت

كتب - معتز عباس:

أعلن النجم تامر حسني، تأجيل إصدار ألبومه الغنائي "لينا معاد"، بسبب أعطال الإنترنت في مصر مؤخرًا، نتيجة لـ حريق سنترال رمسيس.

وأصدر تامر حسني بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": لأسباب خارجه عن ارادتنا و بسبب مشكلة الانترنت في مصر، أبلغتني الآن الشركات المسؤولة عن إصدار وتوزيع الألبوم بأنه لا يمكن إصداره غداً بسبب عدم عودة الانترنت بالشكل الكامل والطبيعي، والذي سيؤدي بالتالي إلى عدم وصول المحتوى الفني إلى جميع مستخدمي الانترنت داخل مصر".

وأضاف: "وقد ترتب على ذلك ترحيل موعد إصدار الألبوم إلى يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يوليو بدلاً من الخميس ١٠ يوليو".

يذكر أن الفنان تامر حسني يعرض له حاليًا فيلم "ريستارت"، وشاركه البطولة كلًا من هنا الزاهد، وباسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.

تدور أحداث "ريستارت" حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية قبل أن يجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية.