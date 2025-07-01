في أجواء رومانسية | ريم سامي تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وهذا ما قالته

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة الشابة ريم سامي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال زوجها محمد المغازي.

ونشرت ريم صورة تجمعها بزوجها وابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "اليوم نحتفل بعيد ميلاد زوجي الذي يملأ حياتنا بالحب والضحك والقوة، عيد ميلاد سعيد لنصفي الثاني أفضل زوج وأجمل أب، أنا محظوظة انك معانا".



وكانت ريم سامي، قد احتفلت بزواجها على رجل الأعمال محمد المغازي يوم 17 مايو 2024 بحضور عدد من الفنانين.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

بحضور الأبطال ومشاهير.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"



أنغام تبكي على الهواء: "شيرين عبد الوهاب لقحت عليا بكلام "



