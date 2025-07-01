بالفيديو.. أنغام تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية مفاجئة ونقلها للمستشفى

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة أنغام، تفاصيل تعرضها لوعكة صحية أدت لدخولها المستشفى الأيام الماضية.

وقالت أنغام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة يوم الأربعاء الماضي، لكن بعد شعورها بتعب شديد، تم نقلها للمستشفى صباح السبت، مضيفة: "الحقيقة مكنتش عايزة حد يعرف علشان كنت تعبانة جدًا ومكنتش قادرة أستقبل زيارات ولا أشرح حالتي الصحية، فقررت مافيش داعي أقول علشان أرتاح شوية".

وأضافت: "كنت فاكرة إني داخلة المستشفى يوم واحد اخد مسكنات وأعمل فحوصات وأخرج، ومكنتش عايزة أبلغ ناس من عائلتي مبدئيا عشان ماخضش، ولأني مكنتش قادرة استقبل زيارات أو أشرح أو عايزة حد يسالني عن حاجة وقولت الموضوع بسيط".

وحول الحملة التي استهدفتها، قالت: "أنا ماكنتش حابة اتكلم وأنا مش من الشخصيات اللي بتحب تدافع عن نفسها ولا تدخل في مهاترات ولا أرد على شائعات وده منهجي في الحياة من زمان في كل حاجة تخصني حياتي الشخصية او في اي كلام".

وتابعت: "أنا ست اللي يعرفني ويعرف أني مش ست بتاعت مشاكل وفي حالي ومش بدعي المثالية والأخلاق أنا ست عادية بشتغل وبحب شغلي وبحب الجمهوري واللي مابيحبنيش بحترمة واللي ملوش فيا عادي معنديش أي مشكلة، لأن مفيش فنان بيتفق عليه كل الناس، وده طبيعي لأن الأذواق بتختلف".

أحيت المطربة أنغام حفلًا غنائيًا ضخمًا في أرينا الكويت، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر، مساء الجمعة الماضي الموافق 20 يونيو.

وغنت المطربة أنغام، باقة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو الكبير هاني فرحات.

اقرأ أيضا..

أنغام تبكي على الهواء: "شيرين عبد الوهاب لقحت عليا بكلام "

بكاء وانهيار أنغام بسبب شيرين عبد الوهاب:" كده حرام وظلم وعيب"