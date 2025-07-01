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بحضور الأبطال ومشاهير.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"

11:02 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    أحمد السقا وأحمد حسن في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 24 صورة
    أحمد السقا وأحمد فهمي في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (2)
  • عرض 24 صورة
    أحمد نادر جلال مخرج فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص
  • عرض 24 صورة
    جيهان الشماشرجي من العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (2)
  • عرض 24 صورة
    جيهان الشماشرجي من العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 24 صورة
    حاتم صلاح في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 24 صورة
    أحمد فهمي في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 24 صورة
    غادة عبدالرازق تصل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (3)
  • عرض 24 صورة
    غادة عبدالرازق تصل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (2)
  • عرض 24 صورة
    غادة عبدالرازق تصل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (5)
  • عرض 24 صورة
    غادة عبدالرازق تصل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 24 صورة
    غادة عبدالرازق تصل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (4)
  • عرض 24 صورة
    غادة عبدالرازق تلتقط الصور التذكارية في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 24 صورة
    غادة عبدالرازق والمخرج أحمد نادر جلال في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (1)
  • عرض 24 صورة
    غادة عبدالرازق والمخرج أحمد نادر جلال في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 24 صورة
    مصطفى شوبير في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 24 صورة
    نجوم وصناع فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص (1)
  • عرض 24 صورة
    نجوم وصناع فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص (2)
  • عرض 24 صورة
    نجوم وصناع فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص (3)
  • عرض 24 صورة
    نجوم وصناع فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص (4)
  • عرض 24 صورة
    نجوم وصناع فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص (5)
  • عرض 24 صورة
    غادة عبدالرازق والمخرج أحمد نادر جلال في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (2)
  • عرض 24 صورة
    أحمد السقا وأبنائه حمزة وياسين في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
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كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

أقيم، مساء اليوم الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، داخل أحد قاعات السينما الشهيرة بمول مصر، في مدينة السادس من أكتوبر.

وحرص نجوم الفن ومشاهير الرياضة على حضور العرض الخاص والظهور على "السجادة الحمراء"، للاحتفال مع أبطال وصناع فيلم "أحمد وأحمد" .

وحضر العرض الخاص، أبطال الفيلم، النجم أحمد السقا وأبنائه حمزة وياسين، والفنان أحمد فهمي، والفنان حاتم صلاح، والفنانة جيهان الشماشرجي، المخرج أحمد نادر جلال.

كما حضر أيضًا الفنان عمرو سعد وأحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، ومصطفى شوبير حارس مرمى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي.

فيلم "أحمد وأحمد"، بطولة النجم أحمد السقا، والفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه عن أجواء أكشن كوميدية تدور ويُظهر البرومو حادث سير يتعرض له السقا، ويدخل بسببه المستشفى، ويصاب بفقدان للذاكرة.

يشارك في الفيلم الفنانة جيهان الشماشرجي والنجمة غادة عبد الرازق والنجم طارق لطفي، وحاتم صلاح، وعلي صبحي، وسامي مغاوري، إخراج أحمد نادر جلال.

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فيلم أحمد وأحمد السجادة الحمراء أحمد السقا
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