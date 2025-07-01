بحضور الأبطال ومشاهير.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

أقيم، مساء اليوم الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، داخل أحد قاعات السينما الشهيرة بمول مصر، في مدينة السادس من أكتوبر.

وحرص نجوم الفن ومشاهير الرياضة على حضور العرض الخاص والظهور على "السجادة الحمراء"، للاحتفال مع أبطال وصناع فيلم "أحمد وأحمد" .

وحضر العرض الخاص، أبطال الفيلم، النجم أحمد السقا وأبنائه حمزة وياسين، والفنان أحمد فهمي، والفنان حاتم صلاح، والفنانة جيهان الشماشرجي، المخرج أحمد نادر جلال.

كما حضر أيضًا الفنان عمرو سعد وأحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، ومصطفى شوبير حارس مرمى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي.

فيلم "أحمد وأحمد"، بطولة النجم أحمد السقا، والفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه عن أجواء أكشن كوميدية تدور ويُظهر البرومو حادث سير يتعرض له السقا، ويدخل بسببه المستشفى، ويصاب بفقدان للذاكرة.

يشارك في الفيلم الفنانة جيهان الشماشرجي والنجمة غادة عبد الرازق والنجم طارق لطفي، وحاتم صلاح، وعلي صبحي، وسامي مغاوري، إخراج أحمد نادر جلال.

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