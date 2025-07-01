أنغام تبكي على الهواء: "شيرين عبد الوهاب لقحت عليا بكلام "

كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة أنغام عن تفاصيل علاقتها بالمطربة شيرين عبدالوهاب خلال السنوات الماضية، وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "أون إي".

وقالت أنغام إنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم اتهامها بأنها تقف وراء بعض الحملات ضد شيرين، مضيفة: "أنا تحملت سنين فاتوا، والـ 4 سنين اللي فاتوا طول الوقت كان في تلقيح كلام عليّا حتى منها هي شخصيًا ولم أعلق على كلامها".

وأضافت: "زعلت بيني وبين نفسي وعذرتها كتير وقفلت الموضوع تمامًا، إنما نوصل كمان إن بنوجه الجمهور والرأي العام لـ إن أنغام بتاعت مؤامرات وإنها بتشن حملات على زميلة ونشيطانها".

ووجهت لها لميس الحديدي سؤالًا: "تفتكري هي اللي وراء ده؟"، لترد عليها أنغام: "أنا ما مقدرش اتهامها انما في بعض اللي حوليها بيقولوا الكلام ده وبيوجهوا الناس لدا، ودا حرام وظلم وعيب، ومش هقولك إني أكبر من كدا وهي أكبر من كدا، وعيب حتى الضغينة اللي عمالين تزرعوها بيني وبينها".

وتابعت: "لو هي عندها فكرة صغيرة أنتم كبرتوها في دماغها، اللي حواليها المنتفعين حبها بطريقتك وشجعها بطريقتك واتمصلح عليها بطريقتك، لكن ملكش دعوة بيا".

وكانت تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لانتقادات بعد ظهورها في مهرجان موازين وتقديم عدد من الأغاني بطريقة البلاي باك، واتهم البعض أنغام أنها تقود حملة ضدها وتقف وراء هذا لهجوم.