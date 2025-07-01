بكاء وانهيار أنغام بسبب شيرين عبد الوهاب:" كده حرام وظلم وعيب"

كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة أنغام رسالة إلى جمهورها وهي تبكي على الهواء، بعد توجيه انتقادات حادة من البعض ضدها، واتهامها بأنها تقود حملة ضد المطربة شيرين عبدالوهاب، بسبب استخدام الأخيرة "البلاي باك" في حفلها بمهرجان موازين.

وقالت أنغام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "أون إي": "أنا عايزة من الناس اللي بتحبني مايحطونيش في مقارنة مع حد، اللي يحبني يحبني لا يحطني في مقارنة لا يقول دي عملت ولا معملتش ولا يقارني بحد ولا يقارن حد بيا ولا يقلل من حد لصالحي".

واستكملت:"إيه علاقتي أنا باللي حصل مع شيرين في الحفلة، أنا مالي، ودا مش أول مرة وأنا طول الوقت على مدار 4 سنين" تلقيح منها شخصيا" زعلت وعذرتها كتير وقافله الموضوع كتير ، لكن لما توصل الحكايه إنها تطلعني بتاعت مؤامرات دا ظلم وحرام وعيب أنا أكبر من كده وهي أكبر من كده "المنتفعين اللي حوليها كبروا الفكرة جواها".

وأضافت:"من النهاردة أي حد هيذكر اسمي هرفع قضيه رفعت قضية على شاب قال مش هترحمي شيرين بقى ياانغام؟، حبسته، كده حرام وعيب والظلم دا كتير".

وأضافت: "دا غير مقبول بالنسبالي وعمره مكان مقبول واللي بيحبني مش دا الأسلوب اللي تكبرني بيه، دا طلبي من جمهوري، أدعولي ولو سمحتوا متقرونيش بحد متحطونيش في مواقف، إن الناس تعتقد أن أنا اللي زاقكم لأن الناس بتشوف كده بالظبط انتم بتظلموني مش بتحبوني".