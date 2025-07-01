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مصطفى شوبير وأحمد حسن.. نجوم الرياضة في العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"

10:05 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 6 صورة
    أحمد السقا وأحمد فهمي في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 6 صورة
    أحمد السقا وأحمد فهمي في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 6 صورة
    أحمد فهمي في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 6 صورة
    حاتم صلاح في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
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كتب - معتز عباس:
تصوير / إسلام فاروق:
حرص نجم الكرة المصرية الصقر أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، ومصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي على حضور العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد".
والتقط النجم أحمد السقا صورة مع أحمد حسن على "السجادة الحمراء" من العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، والذي يقام داخل أحد السينمات بمول مصر، بمدينة السادس من أكتوبر.

شهد العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، حضور كبير لأبطال العمل السينمائي، وهم أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق وجيهان الشماشرجي وعمرو سعد ومحمد ثروت وزوجته، والمخرج أحمد نادر جلال، والفنان حاتم صلاح.
فيلم "أحمد وأحمد"، بطولة النجم أحمد السقا، والفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه عن أجواء أكشن كوميدية تدور ويُظهر البرومو حادث سير يتعرض له السقا، ويدخل بسببه المستشفى، ويصاب بفقدان للذاكرة.
يشارك في الفيلم الفنانة جيهان الشماشرجي والنجمة غادة عبد الرازق والنجم طارق لطفي، وحاتم صلاح، وعلي صبحي، وسامي مغاوري، إخراج أحمد نادر جلال.

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أحمد وأحمد أحمد السقا أحمد حسن أحمد فهمي
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