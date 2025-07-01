كتب-معتز عباس:

تصوير- إسلام فاروق

حضر النجم أحمد السقا العرض الخاص لفيلمه، "أحمد وأحمد"، في أول ظهور له بعد إخلاء سبيله من الاتهام بالتعدي على طليقته مها الصغير..

وحرص نجلي السقا ياسين وحمزة على دعم والدهما ومشاركته حضور العرض الخاص الذي يقام حاليا.

كما حضر النجم أحمد فهمي والفنانة جيهان الشماشرجي والنجمة غادة عبد الرازق التي حرصت على تهنئة المخرج أحمد نادر جلال..