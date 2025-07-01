إعلان

بالصور- أول ظهور لـ السقا بعد إخلاء سبيله بحضور نجليه في عرض"أحمد وأحمد"

09:46 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد السقا في العرض الخاص لفيلمه، أحمد وأحمد
  • عرض 5 صورة
    أحمد السقا في العرض الخاص لفيلمه، أحمد وأحمد
  • عرض 5 صورة
    أحمد السقا في العرض الخاص لفيلمه، أحمد وأحمد
  • عرض 5 صورة
    أحمد السقا في العرض الخاص لفيلمه، أحمد وأحمد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-معتز عباس:
تصوير- إسلام فاروق

حضر النجم أحمد السقا العرض الخاص لفيلمه، "أحمد وأحمد"، في أول ظهور له بعد إخلاء سبيله من الاتهام بالتعدي على طليقته مها الصغير..
وحرص نجلي السقا ياسين وحمزة على دعم والدهما ومشاركته حضور العرض الخاص الذي يقام حاليا.
كما حضر النجم أحمد فهمي والفنانة جيهان الشماشرجي والنجمة غادة عبد الرازق التي حرصت على تهنئة المخرج أحمد نادر جلال..

أحمد وأحمد أحمد السقا أحمد فهمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - محافظ البحر الأحمر يكشف لمصراوي مستجدات حادث غرق "حفار البترول"
مصدر مسؤول لمصراوي: انتشال 4 جثث وجاري البحث عن مفقودين في حادث انقلاب بارجة بخليج السويس