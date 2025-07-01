بالصور- أمل حجازي تعلن خلع الحجاب وتعلق:"مرحبا بالحياة"

فاجأت الفنانة أمل حجازي جمهورها في أحدث ظهور لها بخلع الحجاب عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت أمل حجازي بشعر كيرلي ومكياج ناعم في أول ظهور لها بدون الحجاب بعد أن ارتدته لمدة 7 سنوات

وأرفقت أمل الصورة بتعليق، قصير وكتبت: "مرحبًا بالحياة".

وكانت أعلنت أمل حجازي ارتداء الحجاب واعتزال الفن عام 2017، إذ قالت إنها اختارت الحجاب بعد صراع طويل بين الشهرة والراحة الروحانية، مؤكدة في تصريحات لاحقة أنها وجدت الطمأنينة في القرار الذي اتخذته بقناعة تامة.

وطرحت أمل أخر أعمالها في صورة أنشودة دينية بعنوان "رسول المحبة"، أعمالها الفنية قبل ابتعادها عن الساحة الغنائية وتوقفها عن إصدار أي جديد منذ فترة طويلة