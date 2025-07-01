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بـ لوك غريب.. غادة عبد الرازق تصل العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"

08:53 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    غادة عبدالرازق تصل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (2)
  • عرض 8 صورة
    غادة عبدالرازق تصل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 8 صورة
    غادة عبدالرازق تصل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (3)
  • عرض 8 صورة
    غادة عبدالرازق والمخرج أحمد نادر جلال في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (1)
  • عرض 8 صورة
    غادة عبدالرازق والمخرج أحمد نادر جلال في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (2)
  • عرض 8 صورة
    غادة عبدالرازق تلتقط الصور التذكارية في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد
  • عرض 8 صورة
    غادة عبدالرازق تصل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد (5)
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كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

وصلت النجمة غادة عبدالرازق السجادة الحمراء لحضور العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، والذي يقام داخل أحد السينمات بمول مصر، بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرصت غادة عبدالرازق على التقاط الصور على "السجادة الحمراء"، بصحبة المخرج أحمد نادر جلال.

وظهرت غادة بـ لوك غريب وشعر قصير مختلف عن إطلالاتها التي اعتاد عليها الجمهور.

فيلم "أحمد وأحمد"، بطولة النجم أحمد السقا، والفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه عن أجواء أكشن كوميدية تدور ويُظهر البرومو حادث سير يتعرض له السقا، ويدخل بسببه المستشفى، ويصاب بفقدان للذاكرة.

يشارك في الفيلم الفنانة جيهان الشماشرجي والنجمة غادة عبد الرازق والنجم طارق لطفي، وحاتم صلاح، وعلي صبحي، وسامي مغاوري، إخراج أحمد نادر جلال.

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