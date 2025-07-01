الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

بدأ منذ قليل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد، الذي يقام حاليًا داخل سينما فوكس في مول مصر، بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص صناع العمل على الظهور على السجادة الحمراء والتقاط الصور التذكارية، أبرزهم مخرج الفيلم أحمد نادر جلال.

فيلم "أحمد وأحمد"، بطولة النجم أحمد السقا، والفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه عن أجواء أكشن كوميدية تدور ويُظهر البرومو حادث سير يتعرض له السقا، ويدخل بسببه المستشفى، ويصاب بفقدان للذاكرة.

يشارك في الفيلم الفنانة جيهان الشماشرجي والنجمة غادة عبد الرازق والنجم طارق لطفي، وحاتم صلاح، وعلي صبحي، وسامي مغاوري، إخراج أحمد نادر جلال.

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