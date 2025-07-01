إعلان

الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"

08:47 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نجوم وصناع فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص (1)
  • عرض 8 صورة
    نجوم وصناع فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص (4)
  • عرض 8 صورة
    نجوم وصناع فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص (5)
  • عرض 8 صورة
    نجوم وصناع فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص (6)
  • عرض 8 صورة
    نجوم وصناع فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص (7)
  • عرض 8 صورة
    نجوم وصناع فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص (3)
  • عرض 8 صورة
    نجوم وصناع فيلم أحمد وأحمد من العرض الخاص (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

بدأ منذ قليل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد، الذي يقام حاليًا داخل سينما فوكس في مول مصر، بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص صناع العمل على الظهور على السجادة الحمراء والتقاط الصور التذكارية، أبرزهم مخرج الفيلم أحمد نادر جلال.

فيلم "أحمد وأحمد"، بطولة النجم أحمد السقا، والفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه عن أجواء أكشن كوميدية تدور ويُظهر البرومو حادث سير يتعرض له السقا، ويدخل بسببه المستشفى، ويصاب بفقدان للذاكرة.

يشارك في الفيلم الفنانة جيهان الشماشرجي والنجمة غادة عبد الرازق والنجم طارق لطفي، وحاتم صلاح، وعلي صبحي، وسامي مغاوري، إخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضا..

صلاح عبدالله يهنئ الهلال السعودي بعد الفوز التاريخي على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

تامر عاشور يكشف السبب وراء ظهوره بعكاز في مهرجان موازين

فيلم أحمد وأحمد سينما فوكس مول مصر أحمد السقا أحمد فهمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - محافظ البحر الأحمر يكشف لمصراوي مستجدات حادث غرق "حفار البترول"
مصدر مسؤول لمصراوي: انتشال 4 جثث وجاري البحث عن مفقودين في حادث انقلاب بارجة بخليج السويس