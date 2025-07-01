كتب - معتز عباس:

علق الفنان عمرو وهبة على الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا، حول وصول عرض من نادي لوجان السويسري لضم لاعب فريق بيراميدز إبراهيم عادل.

وكتب عمرو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حاسس كده إنه هيروح ٣ أيام ومش هيتأقلم أوي فاهيرجع مصر يلعب في أي نادي كده معين وخلاص".

يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في الموسم الدرامي لرمضان 2025 من خلال مسلسل "شباب امرأة"، بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، جوري بكر، رانيا منصور، وطارق النهري، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

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