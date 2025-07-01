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صلاح عبدالله يهنئ الهلال السعودي بعد الفوز التاريخي على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

08:09 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

صلاح عبدالله

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كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان صلاح عبدالله، على تهنئة فريق نادي الهلال السعودي بعد فوزهم التاريخي على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن بطول كأس العالم للأندية بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وهنأ صلاح عبدالله الفريق عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب: "وعملها الهلال وفرحنا، وبأحلى صباح صبحنا، مبروك لك العرب، ويارب كتر أفراحنا".

وكانت آخر مشاركات الفنان صلاح عبد الله بمسلسل "حرب الجبالي" بطولة أحمد رزق.

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "خلي بالك من اللي جاي" ويشاركه البطولة كل من رانيا يوسف، سارة سلامة، مجدي كامل، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

صلاح عبدالله يهنئ نادي الهلال السعودي

صلاح عبدالله نادي الهلال السعودي مانشستر سيتي كأس العالم للأندية 2025
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