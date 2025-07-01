بإطلالة جريئة.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أمام البحر والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من أمام البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

خطفت سارة الأنظار بعد ظهورها بإطلالة جريئة مرتدية ملابس البحر، لتشارك متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" صورها الجديدة.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة أوي"، "أجمل بنت في العالم"، "جميلة زمانك"، "حورية البحر".

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وم وإخراج محمد أسامة.

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