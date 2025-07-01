"من أجمل نعم ربنا".. حلا شيحة تكشف أسباب تعلقها بالحجاب

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة حلا شيحة عن السبب وراء ارتدائها الحجاب وحبها له، مضيفة: "الحجاب من أجمل النعم اللي أنعم علينا ربنا بيها في الدنيا".

ونشرت مقطع فيديو على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، قالت فيه: "أنا تجربتي بدأت لما سالت ربنا سبحانه وتعالى بعد هدايتي، أنا كنت طبعا بدأت أصلي وحبيت جدًا الصلاة وما كنتش بترك الصلاة خالص يعني حتى بصلي وقت الفرض ووقت مش الفرض، كنت بحب أصلي طول الوقت طبعا أنا كل ما أصلي بلبس الحجاب أو بلبس لبس الصلاة وأقف على سجادة الصلاة، في اوضتي كان في مرايه كبيرة قدام المكان اللي كنت بصلي فبص على نفسي في المرايا الاقي وشي بينور والله، أخلص الصلاة أقلع الطرحه الاقي وشي عادي يعني حلوه ولذيذه بس مش شكلي زي وانا لابسه الحجاب".

وأضافت: "أنا كنت من الناس اللي ضد الحجاب على فكره يعني أنا كنت شايفة إن ايه ده وليه كده، وأنتي بتلبسي الحجاب ليه وانت مش محتاجه كده وربنا اصلا مش عايزك تبقي كده، فكنت أنا أول واحدة بيحارب القصه دي من باب الجهل يعني مش من باب التكبر".

وتابعت:"أنا قعدت أدعي ربنا كتير جدا واتكلم معاه و وطلبت من ربنا انه هو يوريني إن لو الحجاب فعلا فرض يا رب حببني فيه ووريني إنه هو فرض، في المرحلة دي كنت بقرأ القرآن الكريم وابتديت اقرأ السور بقى اللي هي تخص الحجاب تحديدا يعني سورة النور".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة كان مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركها في بطولته الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، وعمر زهران.

المسلسل مأخوذ عن رواية للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وكتب المعالجة الدرامية له السيناريست محمد سليمان عبد المالك، وأخرجه محمد سلامة.

اقرأ أيضا..

بعد عرضها في دبي... مسرحية "فلانتاين داي" على مسرح جلال الشرقاوي بالقاهرة

بالفيديو.. رامي صبري يعلن موعد طرح ألبومه الغنائي "أنا بحبك أنت"