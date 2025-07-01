محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "راجل"

كتب - معتز عباس:

كشف النجم محمد رمضان موعد طرح أغنيته الجديدة "راجل"، على منصات الموسيقى المختلفة.

ونشر رمضان مقطع فيديو أثناء غنائه "راجل"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "راجل بكرا الأربعاء الساعة ٤ على كل منصات الموسيقى المختلفة، ثقة في الله نجاح".

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، يوم 23 أغسطس المقبل، في قاعة "فوروم دو بيروت" بالعاصمة اللبنانية.

ويشارك محمد رمضان في فيلم "أسد"، الذي يضم كلًا من: رزان جمال، أحمد خالد صالح، محمود السراج، علي قاسم، كامل الباشا، ركين سعد، وأحمد عبدالحميد، ومن تأليف الأشقاء شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

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