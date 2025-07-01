قبل طرحه.. تعرف على أغاني ألبوم كارمن سليمان "أصح غلطة"

كتب-مصطفى حمزة:

تستعد المطربة كارمن سليمان، لطرح أول أغاني ألبومها الجديد، وهو بعنوان "أصح غلطة"، ومن إنتاج زوجها المنتج مصطفى جاد.

وتقوم كارمن بطرح أول أغاني الألبوم، يوم الخميس المقبل، الموافق 3 يوليو.

وتقدم في الألبوم، من كلمات الشاعر أحمد المالكي 3 أغاني، وهي الأغنية الرئيسية "أصح غلطة"، "عمر تاني"، "صعبتها ع اللي بعدي"، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، تقدم "إنت وبس"، "حب إيه يا حسرة"، ومن كلمات وألحان كريم نيازي "يا زعلانين".

وتعاونت مع الشاعرة سارة فرج في أغنية بعنوان "فيك حيل تكدب"، والشعراء عمرو المصري في "طبطب عليا"، وعمر عبده علي "أناني إنت"، وأحمد سرور "الدنيا رايقة".

وقامت كارمن بالتعاون مع الملحنين والموزعين، محمد مدين، كريم نيازي، أدهم الجزار، وعمرو الخضري، توما، أسامة الهندي، عمرو الشاذلي، وكذلك زوجها ومنتج الألبوم الملحن مصطفى جاد.

وأعلنت المطربة كارمن سليمان، مؤخرا عن استعدادها لتقديم حفل غنائي بمشاركة الموسيقار اللبناني ميشال فاضل، بالساحل الشمالي، مساء الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو.