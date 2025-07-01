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ياسين السقا يدعم والده أحمد السقا قبل العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"

04:31 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

ياسين السقا

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كتبت- نوران أسامة:

حرص الفنان الشاب ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، على دعم والده قبل العرض الخاص لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد" استعدادًا لعرضه في دور العرض السينمائي.

ونشر "ياسين"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة لوالده من كواليس الفيلم، وعلق قائلًا: "بدأ العد التنازلي.. مبروك على فيلم أحمد وأحمد.. هنكسر الدنيا إن شاء الله".

وتدور أحداث الفيلم عن أجواء أكشن كوميدية تدور ويُظهر البرومو حادث سير يتعرض له السقا، ويدخل بسببه المستشفى، ويصاب بفقدان للذاكرة.

يشارك في الفيلم الفنانة جيهان الشماشرجي والنجمة غادة عبد الرازق والنجم طارق لطفي، وحاتم صلاح، وعلي صبحي، وسامي مغاوري.

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ياسين السقا أحمد السقا فيلم أحمد وأحمد دور العرض السينمائي
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