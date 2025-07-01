حقيقة وفاة المطرب وليد التونسي
04:04 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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كتب-مصطفى حمزة:
كشف ماهر همامي "نقيب نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة بتونس"، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة المطرب وليد التونسي.
وعلق همامي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "الفنان وليد التونسي حي يرزق، والحمد لله".
وخضع المطرب الشعبي وليد التونسي، في نهاية أبريل الماضي، لجراحة دقيقة، بعد معاناته من أزمة صحية، وفقدانه السمع، والقدرة على الغناء بسببها.
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