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حقيقة وفاة المطرب وليد التونسي

04:04 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    نفي ماهر همامي
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    وليد التونسي
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كتب-مصطفى حمزة:

كشف ماهر همامي "نقيب نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة بتونس"، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة المطرب وليد التونسي.

وعلق همامي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "الفنان وليد التونسي حي يرزق، والحمد لله".

وخضع المطرب الشعبي وليد التونسي، في نهاية أبريل الماضي، لجراحة دقيقة، بعد معاناته من أزمة صحية، وفقدانه السمع، والقدرة على الغناء بسببها.

ماهر همامي نقيب المهن الموسيقية بتونس ماهر همامي على فيسبوك وفاة المطرب وليد التونسي حقيقة وفاة المطرب وليد التونسي وليد التونسي يعاني من أزمة صحية
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