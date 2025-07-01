حقيقة وفاة المطرب وليد التونسي

كتب-مصطفى حمزة:

كشف ماهر همامي "نقيب نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة بتونس"، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة المطرب وليد التونسي.

وعلق همامي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "الفنان وليد التونسي حي يرزق، والحمد لله".

وخضع المطرب الشعبي وليد التونسي، في نهاية أبريل الماضي، لجراحة دقيقة، بعد معاناته من أزمة صحية، وفقدانه السمع، والقدرة على الغناء بسببها.