محمد سامي يشارك جمهوره صورة رومانسية مع مي عمر من دبي

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة جمعته بزوجته الفنانة مي عمر، أثناء قضاء عطلتهم الصيفية في دبي.

ونشر سامي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهر خلالها وهو يحتضن زوجته، في أجواء رومانسية.

ولاقت الصورة تفاعلاً واسعًا من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات: "حبايب قلبي"، "بحبكم أوي يا أحلى الحلوين"، "بسم الله ما شاء الله، جمالكم.. الله يحميكم"، "ما أجملكم وما أجمل ضحكتكم.. استودعتكم ربي".

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

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