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رامز جلال بعد فوز الهلال على مانشستر سيتي: "السيتي وينه .. كسرنا عينه"

02:53 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

رامز جلال

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كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان رامز جلال، على الإحتفال بفوز فريق الهلال السعودي، على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بالدور الـ 16 لكأس العالم للأندية.

وعلق رامز، عبر صفحته في موقع "إكس" بنشر صور تجمعه ولاعبي الهلال، وكتب: "كنو والبليهي وكوليبالي، خلوا جوارديولا يلالي، ويارب يا معين، البطولة هلالية قولوا آمين، والسيتي وينه.. كسرنا عينه، الهلال مانشستر سيتي".

ونجح فريق الهلال السعودي، في الفوز على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025، على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية.

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رامز جلال الهلال السعودي مانشستر سيتي كأس العالم للأندية
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