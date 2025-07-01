داليا البحيري تنشر صورًا جديدة من رحلتها إلى روما برفقة ابنتها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها صور جديدة لها، أثناء رحلتها إلى مدينة روما، ظهرت خلالها مع ابنتها "قسمت"، ولاقت الصور تفاعلًا من متابعيها.

ونشرت داليا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "وقعت في حب روما ".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "تبارك الرحمن"، "بحبك أوي"، "حبيبتي"، "الملامح المصرية الأصيلة"، "داليا السكر"، "ربنا يحميكوا يا قلبي".

يُذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسلها الجديد "بدون مقابل"، والذي تشارك في بطولته إلى جانب هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داود، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

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