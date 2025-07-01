كتبت- سهيلة أسامة:

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد فوز نادي الهلال السعودي على مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كل يوم إنجاز ورا إنجاز... أدعوا لكحيلان، اللي بعد الله سبحانه، هو الداعم الرئيسي للشباب السعودي".

وحقق الهلال السعودي فوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، ليتأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي.

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